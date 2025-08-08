Tres muertos en Grecia por los fuertes vientos y los incendios

Tres personas, entre ellas dos turistas vietnamitas, fallecieron el viernes en Grecia debido a los fuertes vientos que atizan los incendios forestales y provocaron la interrupción de las conexiones marítimas con las islas en plena temporada de vacaciones.

Dos turistas vietnamitas murieron en la isla griega de Milos en el mar Egeo.

«Un hombre y una mujer fueron encontrados inconscientes en el mar» cerca de la playa de Sarakiniko en Milos, isla de las Cicladas, y «fueron trasladados al centro de salud local», indicó a AFP una responsable de la policía portuaria griega.

«Eran turistas vietnamitas que formaban parte de un grupo en un crucero. La mujer cayó al agua y el hombre aparentemente intentó salvarla, ambos murieron», añadió sin dar más detalles sobre la causa de este accidente.

Las ráfagas de 88 km/h, que soplan sobre todo en el mar Egeo, y las temperaturas que llegan a los 35 ªC en algunas regiones, favorecieron varios incendios en el territorio griego, como uno muy virulento en Keratea, a unos 40 km al sureste de Atenas, según las autoridades.

«Desgraciadamente se ha encontrado el cadáver de una persona mayor» en su casa destruida por el fuego en Keratea, anunció por la noche Vassilis Vathrakoyannis, portavoz de los bomberos, en la televisión estatal en Ert.

Más de 200 bomberos, respaldados por aviones cisterna y helicópteros, luchaban contra ese incendio.

«Es un incendio difícil» debido a las fuertes ráfagas de viento, dijo Costas Tsigkas, de los bomberos, añadiendo que varias localidades fueron evacuadas.

Los fuertes vientos perturbaron también los viajes de decenas de miles de turistas, que se quedaron varados pues los ferris permanecieron en el puerto.

Los puertos cerca de Atenas fueron cerrados al tráfico de ferris, excepto los que van a las islas cercanas al golfo Sarónico, como Hidra, Egina, Dokos y Spetses, impidiendo los desplazamientos de decenas de miles de turistas en pleno verano.

