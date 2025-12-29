Tres muertos en Siria en unas manifestaciones de la comunidad alauita tras un ataque a una mezquita

Al menos tres personas murieron el domingo en la ciudad siria de Latakia en enfrentamientos entre manifestantes de la comunidad alauita y las fuerzas de seguridad.

Miles de personas salieron a la calle el domingo para protestar y exigir el fin de la violencia contra la comunidad alauita, tras el ataque a una mezquita que dejó ocho muertos el viernes en Homs, en el centro del país.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con sede en Reino Unido y que cuenta con una vasta red de fuentes en el país, las fuerzas de seguridad mataron a dos personas al dispersar una manifestación en la ciudad costera de Latakia, en el oeste del país.

La agencia oficial Sana, que cita a los servicios de salud, registró por su lado tres muertos y 60 heridos.

Un hospital de la zona recibió dos cuerpos, informó una fuente médica.

Una fuente de seguridad indicó a la AFP que una de las personas muertas era un miembro de la policía.

Corresponsales de la AFP vieron a policías intervenir con disparos al aire, para tratar de lograr la calma.

Sin embargo, las autoridades no confirmaron que dispararon contra los manifestantes, pero afirmaron haber «controlado la situación».

También acusaron a partidarios del expresidente Bashar al Asad de haber atacado a las fuerzas de seguridad.

«Asad se ha ido y no apoyamos a Asad (…) ¿Por qué esta matanza?», se preguntó Numeir Ramadan, un comerciante de 48 años. «¿Por qué ocurren estas acciones al azar, sin ninguna disuasión, responsabilidad ni supervisión?».

La minoría alauita, una rama del islam chiita de la que procede Bashar al Asad, que huyó a Rusia tras ser derrocado, ha sido objeto de ataques desde que una coalición islamista tomó el poder en Siria a finales de 2024.

Además de Latakia, también se produjeron altercados en Homs, según el OSDH, con sede en Reino Unido y una amplia red de fuentes en el país.

En marzo, varias masacres en la costa provocaron más de 1.700 muertos, en su mayoría alauitas, tras enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y partidarios de Al Asad, según el OSDH.

