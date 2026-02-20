Tres muertos por dos avalanchas distintas en el Tirol austríaco

Viena, 20 feb (EFE).- Dos avalanchas en el Tirol, en el oeste de Austria, dejaron este viernes al menos tres muertos: dos en la estación alpina de Sankt Anton am Arlberg y un esquiador alemán en Nauders, cerca de la frontera con Italia, en una jornada con decenas de intervenciones por aludes.

En Sankt Anton, una gran avalancha sepultó a cinco personas, y dos de ellas ya habían fallecido cuando llegaron los equipos de rescate con tres helicópteros.

Los otros tres rescatados se encuentran hospitalizados, uno de ellos en estado grave, según la agencia de noticias APA.

En Nauders, un alemán de 42 años murió tras ser arrastrado y sepultado por un alud de unos 400 metros de ancho cuando esquiaba fuera de pista con su hijo de 16 años.

El menor, que quedó herido en la superficie, pudo avisar a los servicios de rescate, pero cuando los equipos llegaron en helicóptero solo pudieron certificar la muerte del hombre de 42 años.

El joven de 16 años se encuentra hospitalizado en estado grave, según el diario Die Presse.

Las autoridades han pedido especial cautela a los aficionados a los deportes de invierno porque las amplias nevadas de las últimas semanas conllevan que las avalanchas sean más frecuentes y peligrosas.

Los servicios de emergencia informaron de 32 salidas por aludes a lo largo de este viernes y de unas 200 desde la semana pasada.

Solo en la última semana ocho personas han muertos por aludes en distintas partes del país centroeuropeo.EFE

