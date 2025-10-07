Tribunal pide al Congreso de Costa Rica retirar fuero a Rodrigo Chaves por beligerancia

1 minuto

San José, 7 oct (EFE).- El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) solicitó este martes a la Asamblea Legislativa tramitar el levantamiento del fuero al presidente del país, Rodrigo Chaves, por aparentemente haber incurrido en beligerancia política.

«La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones resolvió solicitar a la Asamblea Legislativa que proceda con el levantamiento de la inmunidad del señor Rodrigo Alberto Chaves Robles. Esta decisión fue adoptada en atención a una serie de denuncias acumuladas, presentadas en distintas fechas», indicó el TSE en un comunicado.

El TSE detalló que en el expediente se agrupan 15 denuncias por beligerancia contra el presidente y que por el cargo que ostenta es necesario que la Asamblea Legislativa tramite el levantamiento del fuero para avanzar en el proceso que podría acarrear sanciones para ejercer cargos públicos en el futuro. EFE

dmm/gf/cpy

(foto)