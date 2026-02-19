Tribunal ruso abre causa contra exlíder separatista de Donetsk por desacreditar a Ejército

2 minutos

Moscú, 19 feb (EFE).- Un tribunal de Moscú abrió una causa contra el exlíder de la república separatista prorrusa de Donetsk, Pável Gúbarev, por desacreditar al ejército ruso, informó este jueves el portal independiente Holod.

«No sé si es algo intencional de alguien concreto. Solo puedo suponer que a alguien no le gustaron mis textos. Considero esto una completa estupidez. No espero que esto tenga consecuencias para mí», declaró Gúbarev al diario oficialista RBC en relación con el proceso registrado el miércoles.

Gúbarev, gobernador autoproclamado de la separatista región ucraniana de Donetsk en 2014 y exiliado en Rusia desde hace años, marchó al frente en 2022 para combatir contra Ucrania.

En 2023, volvió a Rusia para posteriormente unirse al Club De Patriotas Indignados, encabezado por Ígor Guirkin (alias Strelkov), condenado a cuatro años de cárcel en 2023 tras criticar al presidente ruso, Vladímir Putin.

El movimiento liderado por Guirkin, uno de los cabecillas rusos del levantamiento separatista de 2014 en el Donbás y buscado por la Justicia internacional por el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines ese mismo año, está a favor de la guerra contra Ucrania, aunque ha criticado duramente la mala gestión del gobierno de Putin.

Gúbarev, que se enfrenta a una multa de hasta 50.000 rublos (650 dólares), ha seguido desde entonces dando su opinión acerca de la guerra contra Ucrania a través de su canal de Telegram, que cuenta con 25.000 suscriptores, aunque ha opinado con más cuidado tras la ola de represalias contra el ala ultrapatriótico ruso. EFE

mos/llb