Tribunal tunecino condena a prisión a abogado por cuestionar macrojuicio de opositores

2 minutos

Túnez, 31 oct (EFE).- La división antiterrorista de un tribunal tunecino condenó este viernes a cinco años de cárcel al conocido abogado y exjuez Ahmed Souab, detenido en abril por unas declaraciones críticas contra el macrojuicio que condenó a prisión a casi 37 opositores, en el que actuaba como defensa, informó la radio Mosaique.

El comité de defensa -un grupo de abogados tunecinos que siguen las causas contra opositores- calificó la sentencia de «farsa judicial» y defendió las manifestaciones de Souad, que realizó «en el marco del desempeño de su deber profesional».

El pasado mes de abril, la Fiscalía ordenó la apertura de una investigación contra Souad después de unas declaraciones que dio frente al Colegio de Abogados en las que dijo, mientras realizaba un aparente gesto de degüello con la mano: «los cuchillos no son para los detenidos, los cuchillos son para el juez que va a dictar sentencia».

Las manifestaciones, que se difundieron en un vídeo, se realizaron en referencia al macrojuicio en el que casi cuarenta opositores fueron condenados a penas de prisión en un polémico proceso judicial.

Souab fue detenido en su domicilio y puesto a disposición de la unidad central de investigación sobre crímenes terroristas.

El abogado, exministro y miembro del colectivo de defensa Samir Dilou calificó la detención como otra «instrumentalización del sistema judicial».

Diversas organizaciones de la sociedad civil tunecina han convocado concentraciones en apoyo a Souab, conocido letrado que participó en el juicio conocido como «complot contra la seguridad del Estado» que, tras varias quejas de organizaciones, concluyó con la condena a prisión de 37 de ellas, incluidos 15 acusados juzgados en rebeldía. EFE

