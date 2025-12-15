Trinidad y Tobago tilda de «propaganda falsa» anuncio de Venezuela para extinguir gas



Puerto España, 15 dic (EFE).- La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, tildó este lunes de «propaganda falsa» el anuncio de Venezuela para extinguir «de manera inmediata» cualquier «acuerdo, contrato o negociación» para suministrar gas natural a su país, en medio de las crecientes tensiones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

«Es simplemente propaganda falsa. Deberían dirigir sus quejas al presidente Donald Trump, ya que es el ejército estadounidense el que ha confiscado el petrolero sancionado», declaró a EFE Persad-Bissessar.

La mandataria subrayó que su país nunca ha dependido del gas natural venezolano y cuenta con reservas nacionales suficientes y mantiene relaciones pacíficas con el pueblo venezolano.

«Nunca hemos dependido de Venezuela para el suministro de gas natural. Contamos con reservas suficientes en nuestro territorio y estamos trabajando intensamente para reducir las barreras burocráticas y acelerar las aprobaciones para las empresas energéticas. El verdadero problema es la burocracia, que obstaculiza nuestra exploración y producción», añadió la primera ministra trinitense.

Por su parte, el ministro de Energía, Roodal Moonilal, respaldó las declaraciones de la mandataria, al calificar como «propaganda» el anuncio de Caracas y reafirmar la autosuficiencia energética de Trinidad y Tobago.

El Gobierno estadounidense, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un presunto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas en la zona, hecho que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

El Gobierno de Trinidad y Tobago declaró en agosto que apoya la decisión de Estados Unidos de desplegar «recursos militares» en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de violencia por la presencia de «los carteles terroristas de la droga» en la región.

Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una «amenaza» de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue aeronaval más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). EFE

