Tropas respaldadas por A.Saudí arrebatan capital provincial a separatistas yemeníes

Saná, 3 ene (EFE) – Fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente tomaron el sábado el control de Mukalla, capital de la provincia oriental yemení de Hadramaut y un puerto clave en el Mar Arábigo, según informó el ejército en un comunicado.

El comunciado castrense indicó que Mukalla y las zonas costeras circundantes quedaron bajo el control de las Fuerzas Escudo de la Nación y las Fuerzas de Protección de Hadramaut tras la retirada de los combatientes separatistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos.

Añadió que la ciudad, el cuartel general del comando militar regional y todas las instalaciones militares y civiles quedaron completamente bajo control de las tropas del gobierno reconocido internacionalmente.

El Consejo Nacional de Hadramaut (gobierno local aliado con las autoridades nacionales) también anunció que Mukalla había sido «liberada» y que lo que describió como «proyectos de caos» habían fracasado, afirmando que la ciudad había regresado a Hadramaut bajo la autoridad del Estado.

El consejo elogió a las fuerzas aliadas, a sus comandantes y soldados, y agradeció a Arabia Saudí por lo que calificó de apoyo sincero y responsable.

Más temprano el sábado, las fuerzas gubernamentales tomaron el control de la ciudad de Seiyun, la segunda ciudad más grande de la provincia.

El gobernador de Hadramaut, Salem al-Khumbashi, declaró a la televisión estatal que la Fuerza Escudo de la Nación, respaldada por Arabia Saudí, había entrado en Seiyun y tomado el control de su aeropuerto y otras instalaciones clave.

La televisión estatal transmitió imágenes que mostraban a soldados leales al gobierno retirando las banderas del Consejo de Transición del Sur (CTS) de los edificios gubernamentales y a otros derribando imágenes del líder del grupo, Aidarous al-Zubaidi, de las calles.

El CTS no hizo comentarios inmediatos sobre la pérdida de Seiyun ni de Mukalla ni sobre el avance de las fuerzas afines al gobierno.

Las tomas de control marcan un drástico avance de las fuerzas gubernamentales un día después de que iniciaran una operación para recuperar las provincias orientales de Hadramaut y al-Mahra, que estaban en manos del CTS.

Hadramaut, la provincia más grande de Yemen y una importante región productora de petróleo, ha sido un foco de tensiones recientes a medida que las fuerzas rivales compiten por el control.

El Consejo de Transición Sureño (CTS), que busca un estado independiente en el sur de Yemen, expandió su presencia militar a Hadramaut y la vecina Al-Mahra el mes pasado, lo que generó objeciones del gobierno y Arabia Saudí.

Yemen se encuentra sumido en un conflicto desde finales de 2014, cuando los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno a exiliarse.

Si bien los combates a gran escala con los hutíes han disminuido desde una tregua negociada por la ONU en 2022, las rivalidades internas entre aliados nominales en el sur y el este han cobrado cada vez más relevancia.

