Trump: Expulsar a Rusia del G8 fue un error y su presencia habría evitado la guerra

1 minuto

Kananaskis, (Canadá), 16 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este lunes que expulsar a Rusia del G8 fue un error y que su presencia podría haber evitado la actual guerra con Ucrania.

«El G7 solía ser el G8. (el expresidente de EEUU) Barack Obama y un tal (Justin) Trudeau (ex primer ministro de Canadá) no querían que Rusia participara, y yo diría que fue un error, porque creo que no habría una guerra ahora mismo si Rusia participara», dijo durante un encuentro con el jefe del Gobierno canadiense, Mark Carney, en el marco de la Cumbre del G7 en Canadá.

Trump no quiso dar a entender que ahora Rusia, debería formar parte del grupo.

«No digo que deba hacerlo ahora, eso es agua pasada, pero fue un grave error. Obama no lo quería. Y el líder de su país, el orgulloso líder de su país, no lo quería», le dijo a Carney en referencia a Trudeau.

El presidente estadounidense, que inició su segundo mandato el pasado enero, reiteró su postura de que si él hubiera estado en el poder el G8 no hubiera pasado a ser el G7 -integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, además de la Unión Europea (UE), que es miembro de facto- e incidió en que actualmente no habría un conflicto entre Moscú y Kiev.

Trump no se opuso completamente además a la eventual presencia de China: «No es una mala idea. No me importa si alguien quiere sugerir la entrada de China, pero hay que querer a alguien con el que puedas hablar», concluyó. EFE

