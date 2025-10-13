The Swiss voice in the world since 1935

Trump: Israel ha ganado todo lo que se puede ganar por la fuerza, es hora de la paz

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que Israel ha ganado todo lo que puede conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento del premio final de la paz.

«Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de convertir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de la paz y la prosperidad para todo Oriente Medio», indicó Trump ante el Parlamento israelí.EFE

