The Swiss voice in the world since 1935

Trump advierte a Delcy Rodríguez de que si no actúa bien acabará peor que Maduro

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 4 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo en una entrevista con la revista The Atlantic que si la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, no hace lo correcto acabará peor que Nicolás Maduro, preso en Nueva York tras una espectacular operación militar y policial de EE.UU.

“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, aseguró Trump. EFE

jmr/mrs

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR