Trump advierte a Hamás que serán «erradicados» si rompen alto el fuego con Israel en Gaza

1 minuto

Washington, 20 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó nuevamente este lunes a Hamás a que cese la violencia y se acoja a los términos del plan de paz que impulsa en Gaza advirtiendo que en caso contrario podrían ser «erradicados», aunque a su vez descartó la posible presencia de soldados de su país en la Franja.

«Tenemos paz en Oriente Medio por primera vez en la historia; llegamos a un acuerdo con Hamás por el que serán muy buenos, se portarán bien y serán amables. Y si no, vamos a ir y los vamos a erradicar», dijo el mandatario a la prensa durante un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Trump aclaró, sin embargo, que si eso pasara «no habría soldados estadounidenses en el terreno en absoluto» porque solo bastaría con pedirle a varios de los países que apoyaron la propuesta de paz que se encarguen del grupo militante palestino. «Israel intervendría en dos minutos», agregó. EFE

