Trump afirma que bombardeos contra «carteles terroristas» no se limitan solo a Venezuela

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que los bombardeos contra «carteles terroristas» no se limitan solo a Venezuela, al señalar que hay «otros» países involucrados tras más de dos meses de ataques estadounidenses a lanchas en el Pacífico y el Caribe.

«Estamos estallando carteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo», declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF) en Miami.

Trump, quien no aclaró a qué otros países se refiere, defendió los ataques que han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1 de septiembre, al asegurar que por cada embarcación bombardeada se salvan 25.000 estadounidenses, al evitar que ingresen al país la supuesta droga destruida por el Comando Sur. EFE

