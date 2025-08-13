Trump afirma que EE.UU., no la OTAN, dará garantías de seguridad a Ucrania, según Macron
París, 13 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha subrayado, al término de la vídeoconferencia de los líderes europeos con Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha confirmado que la OTAN no estará implicada en las garantías de seguridad a Ucrania si hay acuerdo con Rusia, pero sí lo estará Estados Unidos.
Macron, que ha hecho unas breves declaraciones a la prensa en la residencia oficial de vacaciones del fuerte de Brégançon al final de esa videoconferencia, acompañado del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha insistido en que si Kiev hace cesiones territoriales a Rusia, tiene que recibir garantías de seguridad por parte de sus aliados.
«La OTAN no debe formar parte de esas garantías de seguridad», ha matizado, porque es algo a lo que se opone frontalmente Rusia, pero sí lo harán «Estados Unidos y todos los aliados (de Ucrania)». EFE
ac/ngp/vh
(foto) (vídeo)