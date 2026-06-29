Trump amenaza con controlar a la gobernadora Lisa Cook en la Fed pese al fallo del Supremo

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Washington, 29 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con controlar a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook después de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional el intento de despido por parte de la Casa Blanca y determinara la «independencia» del banco central.

«¡Tomaremos medidas inmediatas y adecuadas para garantizar que alguien que ha cometido irregularidades no tome decisiones vitales sobre el bienestar de los Estados Unidos de América!», escribió en su red Truth Social.

Pese a que la decisión del Supremo supone un varapalo al intento de Trump de influir en la Fed, el presidente restó importancia a los argumentos de los magistrados al asegurar que «la Corte Suprema devolvió el caso Cook —relacionado con la idoneidad de la persona en cuestión para formar parte de la Junta de la Reserva Federal— basándose estrictamente en cuestiones de procedimiento».

Por su parte, Cook reaccionó al fallo en un comunicado asegurando que su anunciada destitución fue «un intento» de apartarla «con un pretexto fabricado» al haberse «negado a ceder a la presión política» y seguir fijando los tipos de interés basándose «únicamente en lo que mejor beneficiaría al pueblo estadounidense».

«Esa es la obligación más fundamental de un gobernador de la Reserva Federal», añadió.

Cook consideró que la resolución «reafirma un principio que ha sustentado una gestión económica sólida durante generaciones: que la Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones políticas basándose en la evidencia y el juicio independiente, libre de injerencias políticas».

Este principio fundamental, según dijo, «ha guiado a la Reserva Federal desde su fundación».

El presidente del Supremo, John Roberts, sostuvo que avalar la decisión de Trump «transformaría en la práctica la protección de la Reserva Federal contra destituciones arbitrarias —que exige una causa justificada— en un régimen de empleo a voluntad; un salto interpretativo incompatible con la ley promulgada por el Congreso y con la tradición de nuestra nación de contar con una banca central protegida de la interferencia política».

Trump ordenó el despido de Cook el pasado agosto alegando su implicación en un supuesto fraude hipotecario. Fue la primera gobernadora destituida en los 111 años de historia de la Fed y ella presentó un recurso por considerar que no existía «causa justificada». EFE

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