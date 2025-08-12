The Swiss voice in the world since 1935

Trump amenaza con demandar a Powell e insiste al jefe de la Fed que baje los tipos

Este contenido fue publicado en
3 minutos

(actualiza con la reacción de la Casa Blanca)

Washington, 12 ago (EFE).- El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, redobló este martes la presión sobre el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, para que rebaje los tipos de interés y le amenazó con una «gran demanda» por el coste de la renovación de la sede del Banco Central.

«Jerome ‘el Tardón’ Powell debe bajar la tasa AHORA. (…) El daño que ha causado por siempre actuar demasiado tarde es incalculable. Afortunadamente, la economía es tan buena que hemos pasado por encima de Powell y de la complaciente Junta (de la Fed)», escribió en su red Truth Social.

El mandatario también reiteró sus denuncias contra Powell con motivo de las obras de renovación de la sede de la Fed en Washington, que según la oficina presupuestaria de la Casa Blanca lleva un sobrecoste de unos 700 millones de dólares, algo que los republicanos usan para reprochar su gestión al frente del organismo y abrir la posibilidad de cesarlo, pese a que goza de independencia.

«Estoy considerando permitir que proceda una gran demanda contra Powell debido al horrible y sumamente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed. ¡3.000 millones de dólares para un trabajo que debió haber sido una renovación de 50 millones! ¡Nada bien!», concluyó.

En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el gobierno está pensando la posibilidad de una demanda, pero evitó dar detalles sobre la amenaza de Trump.

Trump volvió al ataque contra Powell tras la publicación de las nuevas cifras de inflación, que se mantuvo estable en julio en un 2,7 % interanual, aunque el dato subyacente -seguido de cerca por la Fed- se elevó en un 3,1 %, a tono con la tendencia al alza pronosticada por analistas, en un posible indicio de los efectos de los aranceles impulsados por el presidente republicano.

En otro mensaje, el mandatario afirmó que estos datos demuestran que su política arancelaria «no ha causado ningún problema para Estados Unidos», sino que ha generado la entrada de «enormes cantidades de efectivo» para el país.

Trump ha arreciado la presión sobre la Fed y Powell con mensajes casi diarios en las últimas semanas para exigir una rebaja de los tipos de interés, que el banco central mantiene en su rango del 4,25 al 4,5 % desde la última bajada en diciembre de 2024.

Por su parte, Powell ha defendido la cautela que mantienen al decidir sobre los tipos debido a que la inflación en EE.UU. sigue siendo persistente y aún no se estabiliza en torno a la meta del 2 %, y niega los excesivos sobrecostes de la sede denunciados por la Casa Blanca.

El organismo, que ha anunciado que espera «una o dos bajadas» para finales de año, volverá a reunirse los próximos 16 y 17 de septiembre. EFE

ygg-jmr/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR