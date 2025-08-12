Trump amenaza con demandar a Powell e insiste al jefe de la Fed que baje los tipos

(actualiza con la reacción de la Casa Blanca)

Washington, 12 ago (EFE).- El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, redobló este martes la presión sobre el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, para que rebaje los tipos de interés y le amenazó con una «gran demanda» por el coste de la renovación de la sede del Banco Central.

«Jerome ‘el Tardón’ Powell debe bajar la tasa AHORA. (…) El daño que ha causado por siempre actuar demasiado tarde es incalculable. Afortunadamente, la economía es tan buena que hemos pasado por encima de Powell y de la complaciente Junta (de la Fed)», escribió en su red Truth Social.

El mandatario también reiteró sus denuncias contra Powell con motivo de las obras de renovación de la sede de la Fed en Washington, que según la oficina presupuestaria de la Casa Blanca lleva un sobrecoste de unos 700 millones de dólares, algo que los republicanos usan para reprochar su gestión al frente del organismo y abrir la posibilidad de cesarlo, pese a que goza de independencia.

«Estoy considerando permitir que proceda una gran demanda contra Powell debido al horrible y sumamente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed. ¡3.000 millones de dólares para un trabajo que debió haber sido una renovación de 50 millones! ¡Nada bien!», concluyó.

En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el gobierno está pensando la posibilidad de una demanda, pero evitó dar detalles sobre la amenaza de Trump.

Trump volvió al ataque contra Powell tras la publicación de las nuevas cifras de inflación, que se mantuvo estable en julio en un 2,7 % interanual, aunque el dato subyacente -seguido de cerca por la Fed- se elevó en un 3,1 %, a tono con la tendencia al alza pronosticada por analistas, en un posible indicio de los efectos de los aranceles impulsados por el presidente republicano.

En otro mensaje, el mandatario afirmó que estos datos demuestran que su política arancelaria «no ha causado ningún problema para Estados Unidos», sino que ha generado la entrada de «enormes cantidades de efectivo» para el país.

Trump ha arreciado la presión sobre la Fed y Powell con mensajes casi diarios en las últimas semanas para exigir una rebaja de los tipos de interés, que el banco central mantiene en su rango del 4,25 al 4,5 % desde la última bajada en diciembre de 2024.

Por su parte, Powell ha defendido la cautela que mantienen al decidir sobre los tipos debido a que la inflación en EE.UU. sigue siendo persistente y aún no se estabiliza en torno a la meta del 2 %, y niega los excesivos sobrecostes de la sede denunciados por la Casa Blanca.

El organismo, que ha anunciado que espera «una o dos bajadas» para finales de año, volverá a reunirse los próximos 16 y 17 de septiembre. EFE

