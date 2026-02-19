Trump anuncia que EE.UU. aportará 10.000 millones de dólares a su Junta de Paz

Washington, 19 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país aportará unos 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales, empezando por el de Gaza.

«Quiero que sepan que EE.UU. va a hacer una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz», dijo en su discurso de apertura de la primera reunión del organismo, aunque precisó que «esa cifra es muy pequeña si se compara con el coste de la guerra» en la Franja.

El mandatario también informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han contribuido con más de 7.000 millones de dólares al paquete de ayuda que la Junta prepara para Gaza.

«Muchos más contribuyen a estas cifras. Esto acaba de empezar. Esta es nuestra primera reunión, pero cada dólar invertido es una inversión en estabilidad y la esperanza de un futuro nuevo y armonioso», resaltó Trump.

El estadounidense adelantó este fin de semana que anunciaría compromisos de más de 5.000 millones de dólares de la Junta para la «los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción» de la devastada Gaza tras el fin del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

«Las naciones representadas aquí hoy no solo están contribuyendo con dinero, algunas también están prometiendo personal para ayudar a preservar el alto el fuego y asegurar una paz duradera. Necesitamos una paz duradera», agregó al agradecer a Indonesia y su presidente, Prabowo Subianto, por prometer personal a la fuerza internacional impulsada por la Junta en el enclave palestino.

Según Trump, el organismo está ofreciendo «un modelo de cómo las naciones soberanas y responsables pueden cooperar para asumir la responsabilidad de afrontar los problemas en sus propias regiones».

«La Junta de Paz está demostrando cómo se puede construir un futuro mejor, empezando aquí mismo, en esta sala», indicó el mandatario al inaugurar la cita, a la que asisten líderes y representantes de más de 40 países en calidad de miembros y observadores. EFE

