The Swiss voice in the world since 1935

Trump asegura que la violencia en Washington es peor que la de Bogotá, México, o Bagdad

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 11 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la violencia per cápita registrada en Washington D.C. es mucho peor que la de otras capitales como Bogotá, Ciudad de México o Bagdad.

«La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta», aseguró el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que anunció que pone a la policía de la capital bajo control federal y que activó a la Guardia Nacional.

El republicano se basó en unos gráficos que recogen la tasa de asesinatos del año 2024 en los que se ve que Washington – en la que se registraron 27,54 por cada 100.000 habitantes – lidera la clasificación y prácticamente dobla a la que le sigue, Bogotá (15,1 por cada 100.000), y aventaja a otras como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

Según dijo, también dobla los valores de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José.

Asimismo, reconoció que otras ciudades estadounidenses «también tienen problemas» de este tipo. Entre otras, Trump se refirió a Nueva York, Los Ángeles o Chicago.

El neoyorquino no mencionó ninguna de las ciudades de estados controlados por los republicanos en los que hay tasas de homicidios más altas como Memphis, en el estado de Tennessee; Nueva Orleans, en el estado de Luisiana; o St. Liouis, en Misuri, que, según estudios, superaron a la capital estadounidense el pasado año.

En Washington, los crímenes violentos han caído un 26 % en lo que va de año y los homicidios un 12 %.

Sin embargo, en proporción al número de habitantes de la capital – tiene unos 700.000 habitantes -, sigue siendo mucho más alta que otras capitales. EFE

ecs/jmr/cpy

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR