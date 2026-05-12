Trump asegura que va a liberar «a todos» los presos políticos en Venezuela

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Washington, 12 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela, aunque a la vez alabó el desempeño de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

«Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo: Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles», aseguró el mandatario al ser preguntado por la situación de los cientos de presos políticos que no se han beneficiado de la ley de amnistía que el Ejecutivo de Rodríguez dio por expirada el pasado 24 de abril. EFE

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