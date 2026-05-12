Trump asegura que va a liberar «a todos» los presos políticos en Venezuela

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Washington, 12 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela, aunque a la vez alabó el desempeño de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez.

«Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo, Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles», aseguró Trump al ser preguntado por la situación de los cientos de presos políticos que no se han beneficiado de la ley de amnistía que el Ejecutivo de Rodríguez dio por expirada el pasado 24 de abril.

«Como saben, tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) entrando (al país caribeño). Y Venezuela ahora está generando más dinero del que han generado en los últimos 25 años», dijo Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca antes de iniciar un viaje oficial a China.

Luego agregó: «Nosotros, como saben, permitimos que liberaran a muchos (presos políticos) y ellos han dejado en libertad a muchos de los presos políticos».

Aunque el chavismo comenzó a liberar presos por cuestiones políticas en diciembre, la ley de amnistía fue aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, casi dos meses después de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por Washington, que ha dado el visto bueno para que Rodríguez ocupe de momento el poder.

Algunos voces han criticado que la Casa Blanca no esté presionando a Caracas para liberar a los cientos de personas que, según organizaciones de derechos humanos, aún están en cárceles venezolanas, y también para acelerar el proceso para la convocatoria de elecciones en el país caribeño.

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Trump ha establecido un plan de tres fases -estabilización, reconstrucción y transición- para normalizar el panorama económico y democrático en Venezuela, y funcionarios del Departamento de Estado han asegurado que la primera de esas fases se da ya por terminada.

Mientras las fuerzas contrarias al chavismo reclaman la pronta celebración de comicios, Trump volvió a bromear este lunes asegurando que está pensando «seriamente» convertir al país en el estado número 51 de EE.UU.

Esta es una posibilidad de que tanto la propia Rodríguez, como la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, han descartado por completo subrayando que Venezuela es un país soberano. EFE

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