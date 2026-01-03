Trump confirma ataque «a gran escala» contra Venezuela y dice que se ha capturado a Maduro

Redacción Internacional, 3 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y que Nicolás Maduro, con su mujer, ha sido «capturado y sacado por aire del país».

«La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», aseguró Trump en un mensaje en la red Truth Social, donde indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 horas (16:00 GMT) en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

En un primer momento, el presidente Maduro había denunciado una «gravísima agresión militar» de EE.UU. y declarado el estado de conmoción exterior en toda Venezuela, coincidiendo con informaciones de medios estadounidenses que apuntan que Washington ordenó atacar varios objetivos.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció un ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que se busca a posibles heridos o muertos.

«Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos», dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.

Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE.

Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.

Una de las explosiones ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, así como en zonas aledañas, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave, según comprobó EFE. Y algunas zonas de Caracas quedaron sin luz en medio de los bombardeos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el ataque la noche pasada de varios objetivos, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al gobierno de Maduro, según avanzaron fuentes de la administración norteamericana a CBS News.

Fox News tambien aseguró que Trump había decidido los ataques aéreos contra varios objetivos, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave.

El Gobierno de Venezuela, a su vez, indicó que los ataques fueron contra localidades civiles e instalaciones militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital Caracas, y ordenó «el despligeue del comando para la defensa integral de la nación».

Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado de «conmoción exterior» para proteger el territorio nacional y pasar «de inmediato a la lucha armada».

Las autoridades también anunciaron que denunciarán la «agresión» en la ONU.

El ataque se decidió hace días

El presidente Trump ordenó los ataques hace días, indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses.

Según las fuentes, la Casa Blanca se planteó llevarlos a cabo contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente se decidió dar prioridad a las acciones aéreas en Nigeria contra supuestos campamentos del Estados Islámico (EI).

Fuentes militares indicaron que el Pentágono esperaba tener las condiciones meteorológicas más favorables para el éxito de esta operación, y la Fuerza Aérea emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves volar por el espacio aéreo de Venezuela.

Trump mencionó en noviembre la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del gobierno de Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

Colombia, Cuba e Irán denuncian el ataque

Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dijeron este sábado que, de momento, no se pronunciarán sobre el asunto, señaló la vocería oficial de ambos en X.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó la «profunda preocupación» de su Gobierno por las explosiones en Caracas y otros lugares de Venezuela por «la consecuente escalada de tensión en la región».

También el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado un «criminal ataque» de Estados Unidos contra Venezuela como «terrorismo de Estado», y exigió una reacción «urgente» de la comunidad internacional.

Irán condenó el ataque militar de Estados Unidos como «violación flagrante del derecho internacional».

Por el contrario, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la captura de Maduro anunciada por Trump.

En EE.UU., senadores demócratas condenaron este sábado los ataques aéreos en territorio venezolano ordenados por Trump porque «esta guerra es ilegal», dijo en X Rubén Gallego, de Arizona. EFE

