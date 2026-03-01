Trump confirma la muerte del líder iraní Jamenei en ataque con Israel

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras un ataque a gran escala lanzado por Washington e Israel contra la república islámica que incendió la región.

En las calles de Teherán, las primeras informaciones de la muerte de Jamenei, el líder absoluto de Irán desde 1989, se recibieron con aplausos y gritos de alegría, según dijeron testigos.

«Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto», escribió Trump en su red social Truth Social.

El republicano prometió no detener los ataques hasta la caída de la república islámica mientras instaba a las fuerzas de seguridad a mantenerse al margen.

«Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país», dijo Trump.

En un discurso televisado poco antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había avanzado que el ataque destruyó «el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán» y que había «muchos indicios» de que había muerto.

Las autoridades iraníes no han confirmado la muerte de Jamenei hasta el momento.

Irán respondió a estos ataques sin precedentes con salvas de misiles contra Israel, donde murió una mujer, y también contra varias monarquías del Golfo, muchas de ellas con bases militares estadounidenses.

Las acciones causaron un muerto en Abu Dabi y varios heridos y paralizaron el tráfico aéreo y marítimo en ese importante nexo comercial entre Asia, Europa y África.

– «Tomen el poder» –

Pocas horas después de la ofensiva, el ejército israelí señaló que habían atacado lugares de reunión de altos cargos en Teherán, entre ellos el barrio donde se encuentra la residencia del líder supremo, donde periodistas de AFP vieron columnas de humo, un amplio dispositivo de seguridad y calles cortadas.

Por la tarde, en declaraciones a la cadena estadounidense NBC, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que Jamenei está vivo, «que yo sepa», así como «todos los oficiales de alto rango».

Sin embargo, Netanyahu, en su discurso vespertino, afirmó que sus fuerzas habían eliminado «a altos responsables del régimen de los ayatolás, a comandantes de los Guardianes de la Revolución, y a responsables de primer plano del programa nuclear».

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin, entre los muertos figuran el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour, Ali Shamkhani, asesor de Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

Desde primeras horas de la mañana Netanyahu y Trump dieron a entender que querían un cambio de régimen y animaron a los iraníes a sublevarse.

«Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro», les dijo Netanyahu por la noche.

«Cuando hayamos terminado, tomen el poder, les tocará a ustedes hacerlo», había lanzado antes el estadounidense.

Por la noche Trump declaró a ABC News que tiene «una idea muy clara» sobre quién será el próximo líder de Irán. No dio un nombre.

Entre los aspirantes figura Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución islámica. Pahlavi llamó a los iraníes a «permanecer vigilantes» y luego salir a las calles en masa cuando él haga el llamado.

– «Lección inolvidable» –

Después del discurso de Netanyahu, el jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que Teherán dará una «lección inolvidable» a Estados Unidos e Israel.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron ataques contra el Ministerio de Defensa y bases militares en Israel, cuyo ejército reportó «varios puntos de impacto» por disparos de misiles.

Los servicios de emergencia israelíes indicaron que un ataque con misiles iraníes mató a una mujer de 40 años en Tel Aviv y que unas 20 personas más resultaron heridas.

En Irán, la Media Luna Roja dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos por los ataques israelíes y estadounidenses que, según esta organización, habrían afectado 24 de las 31 provincias del país.

Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de 108 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país, un saldo que la AFP no pudo verificar.

Tanto Netanyahu como Trump dijeron que los bombardeos continuarán «el tiempo que sea necesario».

Según el jefe de las fuerzas armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, es un ataque de «una escala completamente diferente» a la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

Como en esa ocasión, la ofensiva viene después de semanas de advertencias y de varias rondas de negociaciones entre Washington y Teherán mediadas por Omán, la única monarquía del Golfo que salió indemne de la respuesta iraní.

En enero, después de la represión de protestas antigubernamentales en Irán que se saldó con miles de muertos según varias oenegés, Trump había prometido «ayuda» a los iraníes.

El republicano ordenó el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio y amenazó con atacar a la república islámica si las negociaciones sobre el programa nuclear y de misiles iraníes no culminaban en acuerdo.

Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró que Irán quería mantener su capacidad de enriquecer uranio para «usarlo en una bomba nuclear».

En Teherán, los periodistas de AFP escucharon fuertes explosiones y vieron varias columnas de humo.

Los habitantes se refugiaban en sus casas. La policía patrullaba las calles, donde solo se veían largas filas delante de las panaderías o las gasolineras.

«Hubo mucho ruido», contó un testigo de la ciudad a un periodista de AFP, antes de que se cortaran las comunicaciones y el acceso a internet, una medida habitual en Irán en periodos de tensión.

Los colegios y las universidades recibieron orden de cerrar hasta nuevo aviso.

Más allá de Teherán, también hubo explosiones en las ciudades de Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestán y Tabriz, en diferentes puntos del país, según los medios de comunicación iraníes.

– La región, al rojo vivo –

En Israel, periodistas de AFP escucharon explosiones en Jerusalén y en otras ciudades como Tel Aviv. Pero Irán no se limitó al Estado hebreo.

En el Golfo, varias explosiones resonaron en Riad, Abu Dabi, Doha, Dubái, Kuwait y Manama, la capital de Baréin, donde una importante base naval estadounidense resultó impactada.

Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos afirman haber interceptado proyectiles iraníes y se reservan el derecho de responder a estos disparos.

Las hostilidades podrían alterar el suministro mundial petróleo y disparar los precios.

Muchos países de la región han cerrado su espacio aéreo.

Estados Unidos desaconsejó a los barcos comerciales acercarse a la zona.

Los Guardianes de la Revolución de Irán avisaron a los barcos que el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, estaba cerrado, según la misión naval de la Unión Europea.

