Trump considera «profundamente decepcionante» el fallo del Supremo contra sus aranceles

1 minuto

Washington, 20 feb (EFE).- El presidente de EE.UU, Donald Trump, calificó de «profundamente decepcionante» y de «decisión terrible» el fallo de la Corte Suprema, que declaró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus aranceles a los socios comerciales del país.

«Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional», dijo Trump este viernes en una comparecencia ante la prensa horas después de conocerse la decisión de una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato. EFE

