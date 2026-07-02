Trump defiende aranceles y dice que detuvo «ocho guerras» gracias a ellos

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Nueva York, 2 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves en una entrevista con CNBC que los aranceles que impuso tras su regreso a la Casa Blanca son también «una herramienta de presión diplomática» y que detuvo «ocho guerras» gracias a ellos.

«Detuve ocho guerras gracias a los aranceles», dijo, y agregó que amenazó con imponer gravámenes de hasta el 200 % a varios países «como mecanismo de disuasión» en situaciones de tensión, aunque no entró en más detalles.

El mandatario aseguró que «eso ha sido reconocido por distintos actores internacionales».

«Creo que es algo muy estadounidense», dijo al justificar el uso de los aranceles como instrumento de presión.

El pasado día 12, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos secundó que la Administración Trump siga aplicando el gravamen global del 10 % impuesto por el republicano en febrero después de que el Supremo invalidara gran parte de su anterior esquema arancelario.

El tribunal otorgó una victoria temporal al Gobierno al permitir que se sigan cobrando las tasas mientras avanza el proceso legal contra estos gravámenes, aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y con fecha de expiración prevista para fines de julio, si no son extendidos por el Congreso.

En otro momento de la entrevista, Trump defendió su política sobre Irán y el estrecho de Ormuz, y justificó la operación estadounidense para bloquear el enclave: «Era un muro de acero».

«Esto no es una guerra como tal. Es la des-nuclearización de Irán», reiteró, y agregó que «no se puede permitir que tengan un arma nuclear».

También defendió la expansión de la industria de semiconductores en Estados Unidos y aseguró que el país alcanzará «una posición dominante» en ese sector estratégico porque es «clave para la seguridad nacional».

El mandatario enmarcó tanto la política comercial como el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en competencia directa con China.

«Si no lo hacemos nosotros, lo hará China», afirmó, e insistió en que «Estados Unidos está muy por delante” en IA.

«Estamos liderando sustancialmente en IA sobre China y sobre cualquier otro país», dijo.

Sobre su relación con las grandes tecnológicas del país, no confirmó si, tal y como adelantó Financial Times, el Gobierno estadounidense está estudiando una posible participación del 5 % en OpenAI.

«El Gobierno tiene una participación en Intel», afirmó, antes de añadir: esa empresa «tenía un problema y yo dije puedo resolverlo, pero quiero el 10 % de la compañía». EFE

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