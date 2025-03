Trump defiende la polémica visita de Usha Vance a Groenlandia como «muestra de amistad»

2 minutos

Washington, 24 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes la controvertida visita a Groenlandia de una delegación estadounidense, que incluye a Usha Vance, esposa del vicepresidente estadounidense JD Vance, y la calificó de «una muestra de amistad».

«Esto es una muestra de amistad, no una provocación. Estamos tratando con mucha gente de Groenlandia que quiere ver que se tomen medidas para que estén debidamente protegidos y cuidados como es debido», afirmó Trump durante una reunión de su gabinete.

«Así que ella va a ir allí, y creo que (el secretario de Estado) Marco (Rubio) también va a ir, y otras personas más. Pero hemos sido invitados, y realmente les gusta la idea, porque han estado un poco abandonados, como sabéis, no han sido bien atendidos», añadió.

A pesar de las palabras de Trump, el presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, expresó hoy su rechazo a la vista de la delegación estadounidense y pidió apoyo internacional ante al comportamiento «agresivo» de Estados Unidos.

«Si no condenan claramente cómo Estados Unidos trata a Groenlandia, la situación escalará cada día y la agresión estadounidense aumentará», dijo Egede al diario groenlandés Sermitsiaq.

El presidente groenlandés explicó que la visita solo se puede interpretar como una «demostración de poder, no hay lugar a malentendidos».

La Casa Blanca informó el domingo de que el jueves Usha Vance y uno de sus tres hijos viajarán a Groenlandia, que es un territorio autónomo de Dinamarca, oficialmente para asistir a una popular carrera de trineos tirados por perros.

Según medios daneses, además de Rubio, Usha Vance viajará acompañada por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, principal consejero de Trump en asuntos exteriores.

Trump afirmó hoy que la integración de Groenlandia en EE.UU. «es importante».

«Es importante desde el punto de vista de la seguridad internacional. Y si miras los barcos frente a Groenlandia, tienes a Rusia, tienes a China, tienes a mucha gente de muchos lugares. Y no se puede seguir como hasta ahora. No va a seguir así. Lo digo con claridad: no va a pasar. Así que ellos van a ir, y eso es puramente una muestra de amistad», subrayó. EFE

