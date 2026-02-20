The Swiss voice in the world since 1935

Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán

Washington, 20 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear.

«Supongo que puedo decir que lo estoy considerando», respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, en torno al cual EE.UU. ha desplegado un fuerte dispositivo militar militar. EFE

