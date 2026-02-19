Trump dice que la FIFA ayudará a recaudar 75 millones de dólares para Gaza

1 minuto

Washington, 19 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos en Gaza, posiblemente relacionados con el fútbol.

Trump informó sobre este compromiso durante su intervención en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el mandatario para solucionar conflictos mundiales, empezando por el de la Franja. EFE

lt/ygg-lss

(Foto) (Vídeo)