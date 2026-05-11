Trump dice que no se arrepiente de la retirada de la OMS en medio del brote de hantavirus

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Washington, 11 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no se arrepiente de haber retirado a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio del brote de hantavirus que obligó a repatriar a 18 pasajeros del crucero MV Hondius a territorio estadounidense.

Preguntado por la prensa en el Despacho Oval si las circunstancias actuales le hacían repensar la salida de EE.UU. del organismo sanitario internacional, Trump respondió: «No, me alegro». EFE

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