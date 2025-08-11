The Swiss voice in the world since 1935

Trump dice que Nvidia no podrá vender a China su chip más avanzado, el Blackwell

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 11 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que por el momento Nvidia no podrá vender a China su chip para Inteligencia Artificial más avanzado, el Blackwell.

Esta negativa se produce después de que Nvidia obtuviera la licencia para exportar el chip H20 a cambio de dar un porcentaje del 15 % de las ventas al gobierno federal.

«A lo mejor tendremos que tener otra reunión (con el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang) sobre el Blackwell», indicó Trump, quien introdujo la posibilidad de que el gobierno estadounidense se quede con entre el 30 y el 50% de los ingresos por ventas de ese chip, más avanzado que el H20 que ahora la multinacional podrá vender en China. EFE

jmr/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR