Trump dice que Nvidia no podrá vender a China su chip más avanzado, el Blackwell
Washington, 11 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que por el momento Nvidia no podrá vender a China su chip para Inteligencia Artificial más avanzado, el Blackwell.
Esta negativa se produce después de que Nvidia obtuviera la licencia para exportar el chip H20 a cambio de dar un porcentaje del 15 % de las ventas al gobierno federal.
«A lo mejor tendremos que tener otra reunión (con el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang) sobre el Blackwell», indicó Trump, quien introdujo la posibilidad de que el gobierno estadounidense se quede con entre el 30 y el 50% de los ingresos por ventas de ese chip, más avanzado que el H20 que ahora la multinacional podrá vender en China. EFE
