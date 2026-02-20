Trump dice que ordenará la publicación de información sobre extraterrestres

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el jueves que ordenará a agencias federales que «identifiquen y publiquen» archivos gubernamentales relacionados con extraterrestres, algo que algunos estadounidenses han pedido por décadas.

«Ante el tremendo interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificar y publicar archivos relacionados con vida alienígena, fenómenos aéreos sin identificar (UAP; en inglés ndlr) y objetos voladores no identificados (OVNI)», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Aunque no especificó si documentos clasificados serán publicados, Trump dijo que debe incluirse «toda y cualquier otra información vinculada con este tema altamente complejo, pero en extremo interesante e importante».

El anuncio llegó horas después de que Trump criticara al expresidente Barack Obama por revelar información «clasificada» en sus recientes declaraciones sobre la existencia de vida extraterrestre durante una entrevista.

«Dio información clasificada, se supone que no puede hacer eso», lamentó Trump más temprano el jueves, cuando reporteros le preguntaron en su avión presidencial sobre las recientes declaraciones de Obama que reavivaron las teorías de la conspiración sobre el tema.

En un pódcast publicado la semana pasada, el expresidente Obama afirmó que creía que los extraterrestres eran reales, pero que no había visto ninguna prueba de ello mientras ocupó la Casa Blanca (2009-2017).

«Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en… el Área 51», le dijo al presentador Brian Tyler Cohen al referirse a esa instalación secreta y que es centro de muchas teorías conspirativas sobre los ovnis.

«No hay una instalación subterránea. A menos que exista una conspiración enorme y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos», agregó.

Sus comentarios fueron pólvora en redes sociales. El exmandatario publicó el domingo por la noche un mensaje en su cuenta de Instagram para precisar su postura, y aseguró que había hecho esos comentarios únicamente para mantener el tono ligero del pódcast.

«Estadísticamente, el universo es tan vasto que es muy probable que haya vida ahí fuera», escribió en Instagram.

«Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que nos hayan visitado extraterrestres son bajas, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que los extraterrestres hayan establecido contacto con nosotros. ¡De verdad!», agregó Obama.

Trump no especificó qué parte de los comentarios de Obama era clasificada, pero aseguró que «cometió un gran error».

