Trump elogia a los «excepcionales» líderes europeos que quieren alcanzar la paz en Ucrania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 13 ago (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió este miércoles a los «excepcionales» gobernantes de naciones europeas que trabajan por alcanzar la paz en Ucrania, con los que dialogará «en breve» previo a su cumbre del viernes con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

«Hablaré con los líderes europeos en breve. Son personas excepcionales que desean cerrar un acuerdo», escribió en su red Truth Social el mandatario, quien sostendrá hoy una videoconferencia sobre la guerra ruso-ucraniana con gobernantes del Viejo Continente, organizada por el canciller alemán, Friedrich Merz.

Los líderes de Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y Trump, han sido citados por Merz, quien busca acercar al estadounidense a las posiciones europeas sobre el conflicto.

Merz ha adelantado que el objetivo de las conversaciones virtuales será tratar «opciones para ejercer presión sobre Rusia con vistas a posibles negociaciones de paz, reclamaciones territoriales y garantías».

Trump y Putin se reunirán en Alaska (EE.UU.) el viernes 15 de agosto para discutir una tregua en la guerra entre Moscú y Kiev, en la primera vez que un mandatario ruso y estadounidense dialogan desde el inicio de la invasión rusa a territorio ucraniano en 2022. EFE

