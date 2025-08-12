Trump espera una cumbre «constructiva» con Putin, bajo la mirada de la UE y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esperó el lunes que su reunión con Vladimir Putin esta semana sea «constructiva», al tiempo que los líderes europeos pidieron que se respeten los intereses de Kiev en las negociaciones.

Según Trump el encuentro del viernes servirá para «tantear» el terreno y dijo esperar una reunión «constructiva» en Alaska. También elogió a Putin por ser «muy respetuoso» y viajar a su país.

Al mismo tiempo criticó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski y a sus aliados europeos.

«Me molestó un poco que Zelenski dijera: ‘Bueno, tengo que obtener la aprobación constitucional’. O sea, ha conseguido la aprobación para entrar en guerra y matar a todo el mundo, pero necesita una autorización para intercambiar territorio», declaró.

Según Trump un acuerdo implicará «intercambio de territorio» dado que el ejército ruso ocupa actualmente aproximadamente el 20% del país.

Los europeos, a quienes Trump prometió entrar en contacto cuando termine su reunión con Putin, intentan influir en el presidente estadounidense antes del viernes.

El republicano ha sido invitado a unirse a una videoconferencia el miércoles con varios países de la Unión Europea, Ucrania y la OTAN.

Según Alemania, la reunión se centrará en posibles «acciones adicionales» para «ejercer presión sobre Rusia», pero también en la «preparación para posibles negociaciones de paz» y en temas «relacionados con las reivindicaciones territoriales y las garantías de seguridad».

Los líderes de los países de la Unión Europea insistieron el martes en la necesidad de que los ucranianos puedan «decidir su futuro», al tiempo que elogiaron «los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania y lograr una paz justa y duradera para Ucrania».

– ¿Cumbre Putin-Zelenski? –

Según Trump, la reunión del viernes, su primera en persona con Putin desde 2019, debería facilitar una cumbre entre los jefes de Estado de Ucrania y Rusia.

«La próxima reunión será con Zelenski y Putin, o Zelenski y Putin conmigo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero concertar una reunión entre ambos líderes», dijo el republicano de 79 años.

También afirmó que podría desvincularse por completo de la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

«Quizás les diga: ‘Buena suerte, sigan luchando'». O quizás diga: ‘Podemos llegar a un acuerdo'», comentó Trump, quien rompió con la estrategia de su predecesor, Joe Biden, de apoyar incondicionalmente a Ucrania.

Tuvo un lapsus y afirmó dos veces que la reunión con Putin tendría lugar «en Rusia», en vez de en Alaska, un territorio cedido por los rusos a los estadounidenses en el siglo XIX.

Zelenski le instó una vez más a no ceder a las exigencias del líder del Kremlin.

«Rusia se niega a detener las matanzas y, por lo tanto, no debería recibir ninguna recompensa ni beneficio. Y esta no es solo una postura moral, sino racional», escribió el presidente ucraniano en Facebook.

Putin también mantiene una intensa actividad diplomática. En tres días habló con nueve jefes de Estado o de gobierno, entre ellos el chino, Xi Jinping, el indio, Narendra Modi, y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su campaña electoral el presidente estadounidense prometió resolver la guerra en 24 horas. Desde su regreso a la Casa Blanca se acercó a Putin pero también lo ha criticado por intensificar los bombardeos sobre Ucrania en los últimos meses.

Desde el anuncio de la cumbre el viernes, ha habido al menos seis muertos por ataques rusos en el conflicto que empezó en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso afirma haberse apoderado el lunes de Fedorivka, un nuevo pueblo en la región de Donetsk, al este de Ucrania.

Las tropas rusas avanzan desde hace más de un mes.

Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a su adhesión a la OTAN. Unas exigencias inaceptables para Kiev.

