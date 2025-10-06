The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump está abierto a un acuerdo con los demócratas sobre salud para reabrir el Gobierno

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 6 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que está dispuesto a negociar con los demócratas un pacto sobre la atención sanitaria para reabrir el Gobierno federal, que lleva cerrado desde hace seis días por la falta de acuerdo.

«Aguanten, pueden pasar cosas buenas», afirmó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca y agregó que existen negociaciones en curso con la oposición demócrata sobre el cuidado de la salud, sin dar más detalles.

El mandatario añadió: «Me gustaría ver un acuerdo sobre el cuidado de la salud (…) Obamacare ha sido un desastre, como saben».

Durante su intervención, Trump sugirió que el acuerdo de salud debe ser «más amplio» y contemplar una extensión de subsidios integrados en la Ley de Atención Médica, argumentando que actualmente existen «miles de millones» desperdiciados en este rubro.

La falta de acuerdos entre republicanos y demócratas en el Senado sobre el financiamiento de los seguros de salud y la Ley de Atención Asequible (Obamacare) mantiene paralizado al Gobierno federal por más de seis días.

Los demócratas piden aumentar las partidas en sanidad, mientras los republicanos los acusan, sin pruebas, de querer dar servicios de salud a los migrantes irregulares.

Sin un acuerdo para extender el presupuesto federal, el Gobierno seguirá cerrado, lo que implica dejar sin empleo a miles de trabajadores federales.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, dijo que están dispuestos a apoyar el financiamiento de la atención médica «pero no sin reformas», mientras que su contraparte, el líder demócrata Chuck Schumer, afirmó que los republicanos se niegan a sentarse a negociar. EFE

dte/er/lnm

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR