Trump firma una orden para impulsar la producción de glifosato en EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió el miércoles una orden ejecutiva destinada a apoyar la producción de glifosato en Estados Unidos, con el argumento de que el herbicida, posiblemente cancerígeno según la OMS, es esencial para la seguridad alimentaria del país.

La Casa Blanca afirmó que los herbicidas a base de glifosato se utilizan ampliamente en la agricultura estadounidense, pero solo hay un productor nacional, lo que hace necesaria la importación.

La orden ejecutiva encarga al secretario de Agricultura de Estados Unidos a que adopte medidas para facilitar la producción estadounidense de glifosato y fósforo, usado también en la industria militar.

Aunque la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no considera que el glifosato sea cancerígeno, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo clasifica como «probablemente cancerígeno».

El gigante alemán de productos químicos Bayer anunció el martes que su filial Monsanto había propuesto un acuerdo colectivo de hasta 7.250 millones de dólares para poner fin a demandas contra su herbicida Roundup, fabricado con glifosato, por causar cáncer entre los consumidores.

