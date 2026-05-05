Trump hablará con Xi sobre Taiwán durante su próximo viaje a China, confirma Rubio

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Washington, 5 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dialogará sobre Taiwán con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la visita que el republicano realizará a Pekín a partir del próximo día 13, confirmó este martes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«Estoy seguro de que Taiwán será un tema de conversación. Siempre lo es», respondió Rubio a preguntas de reporteros sobre la visita de Trump a China durante una inusual rueda de prensa en la Casa Blanca. EFE

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