Trump insta a Corea del Sur a sumarse a su misión en Ormuz tras supuesto ataque a un buque

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Washington, 4 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Corea del Sur a sumarse a la misión estadounidense para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, tras el supuesto ataque iraní a una embarcación surcoreana.

«Irán ha atacado a naciones ajenas al ‘Proyecto Libertad’ (nombre de la misión), incluido un carguero surcoreano. ¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!», escribió el republicano en su red Truth Social.

Trump agregó que, como parte de la operación en el estrecho, Estados Unidos ha destruido siete lanchas rápidas iraníes.

El Gobierno surcoreano informó este lunes de que está verificando informaciones sobre un supuesto ataque contra un buque operado por una naviera surcoreana en el estrecho de Ormuz y afirmó que no se han reportado víctimas.

La Cancillería surcoreana señaló que se produjo una explosión seguida de un incendio en el barco, que se encontraba anclado en aguas próximas a Emiratos Árabes Unidos. A bordo viajaban 24 tripulantes, seis de ellos surcoreanos y 18 de otras nacionalidades.

Según el diario local The Korea Herald, el Ministerio de Océanos indicó que se investiga si la causa fue un ataque o una mina a la deriva, y que la explosión se produjo «en el lado de babor de la sala de máquinas».

Trump anunció el domingo el lanzamiento de una operación para permitir el tránsito de navíos afectados por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, y el Comando Central de Estados Unidos informó este lunes de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes. EFE

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