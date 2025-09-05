The Swiss voice in the world since 1935

Trump niega haber perdido a la India y asegura tener «muy buena relación con Modi»

Los Ángeles (EE.UU.), 5 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes haber perdido las relaciones con la India y aseguró que tiene una «muy buena relación» con el primer ministro indio, Narendra Modi.

«No creo que hayamos perdido» a la India, indicó el mandatario estadounidense en una rueda de prensa en el Despacho Oval, al ser consultado por el reciente acercamiento del país asiático hacia China.

«Me decepcionó mucho que la India comprara tanto petróleo a Rusia, como ya saben. Les hice saber eso, y impusimos un arancel muy alto a India, del 50 %, un arancel muy elevado», agregó Trump.

El presidente de EE.UU. insistió que, pese a ello, mantiene «una muy buena relación con Modi».

Las declaraciones de Trump matizan el mensaje que publicó horas antes en su red social Truth, donde afirmó que daba por «perdidos» a la India y a Rusia al asegurar que han preferido acercarse a la «oscura» China y les deseó un «próspero futuro juntos».

El mensaje iba acompañado de una foto de Modi junto al presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, en el marco de las visitas a Pekín para asistir a un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La Administración del líder republicano mantiene una relación tensa con la India después de aumentar los aranceles a los productos indios hasta el 50 %, como represalia por la compra de petróleo ruso.

Esta decisión duplicó el gravamen «recíproco» del 25 % que Washington impuso sobre Nueva Delhi desde principios de agosto, provocando un enfriamiento de las relaciones entre ambas naciones. EFE

