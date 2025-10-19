Trump nombra enviado especial para Irak a un conocido empresario del cannabis
Washington, 19 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el nombramiento de Mark Savaya como enviado especial para Irak, un empresario del sector del cannabis conocido por ser un firme seguidor del mandatario.
«Me complace anunciar que Mark Savaya será el Enviado Especial a la República de Irak. Su profundo conocimiento de la relación entre Irak y Estados Unidos, así como sus conexiones en la región, contribuirán a promover los intereses del pueblo estadounidense», declaró Trump en su red social Truth Social.
«Mark fue una figura clave en mi campaña en Míchigan, donde él, junto con otros, ayudó a lograr una votación récord entre los musulmanes estadounidenses. ¡Felicitaciones, Mark!», añadió el presidente.
Savaya es un empresario vinculado al sector del cannabis en Detroit (Míchigan), reconocido por su apoyo público y entusiasta a Trump.
Es propietario de la cadena de dispensarios Leaf and Bud y ha ganado notoriedad por organizar eventos temáticos a favor de Trump, como la llamada «Red Party».
Savaya lanzó una intensa campaña publicitaria para promocionar su empresa de cannabis, con grandes vallas colocadas por toda la ciudad de Detroit, lo que provocó peticiones al ayuntamiento para limitar ese tipo de anuncios. EFE
