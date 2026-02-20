Trump ordena liberar archivos gubernamentales sobre Ovnis y vida extraterrestre

Washington, 19 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que instruirá a varias agencias del Gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.

Trump indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados «altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes». EFE

