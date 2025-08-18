Trump pausó la reunión con Zelenski y líderes europeos para llamar a Putin, según CNN
Washington, 18 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, pausó este lunes la reunión mantenida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos en la Casa Blanca para hablar por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y comunicarle lo que todos ellos han debatido hoy en Washington, según adelantó la cadena de televisión CNN. EFE
