Trump pedirá a Xi «abrir» China a las empresas estadounidenses

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Pekín, 13 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles desde el Air Force One, rumbo a Pekín, que pedirá al presidente chino, Xi Jinping, abrir el país a las empresas estadounidenses, en especial a aquellas que le acompañan en este viaje.

«Pediré al presidente Xi, un líder de una distinción extraordinaria, abrir China para que esta gente brillante pueda obrar su magia y contribuir a llevar a la República Popular a un más alto nivel», aseguró Trump en un post en la red social Truth.

El mandatario dijo que esta petición de abrirse a la inversión de las empresas estadounidenses será su «primerísima petición». «No he escuchado una idea que pueda ser más beneficiosa para nuestros increíbles países», añadió el mandatario.

Trump aprovechó su post para criticar a la prensa por informar de que el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, no había sido invitado por la Casa Blanca para unirse al grupo de más de una docena de altos ejecutivos de la mayores empresas estadounidenses.

Finalmente, Huang, que no estaba en la lista inicial facilitada por fuentes de la Casa Blanca, se sumó a la comitiva que visitará China con Trump en la parada para repostar del Air Force One en Alaska.

«CNBC informó incorrectamente que el Gran Jensen Huang, de Nvidia, no fue invitado a esta increíble reunión de los Más Grandes Empresarios y empresarias del Mundo que orgullosamente van a China», indicó Trump con respecto a la incorporación del consejero delegado de Nvidia, la mayor empresa de EE.UU. en valoración bursátil y el principal fabricante de chips avanzados para inteligencia artificial.

«Jensen está actualmente en el Air Force One y, a no ser que le diga que se vaya, algo altamente improbable, la información de CNBC es incorrecta o como decimos en política: FAKE NEWS», aseveró Trump.

Trump viaja a Pekín, donde protagonizará una visita de estado de tres días, acompañado de Huang y de otros 17 altos cargos de los sectores de la banca, sector agropecuario, de aviación y tecnológico.

La delegación de empresarios incluye a Tim Cook, CEO de Apple, una de las empresas más dependientes de China; Kelly Ortberg, el más alto ejecutivo de Boeing, que podría conseguir compromisos de compra por parte de China; así como Dina Powell, presidenta de Meta, cuya presencia en el mercado chino se ha visto obstaculizada por las restricciones impuestas por Pekín.

La delegación también incluye a Elon Musk, aliado de Trump y el cofundador de Tesla, uno de los fabricantes de vehículos estadounidenses con mayor presencia en China y competidor de gigantes en propulsión eléctrica como la china BYD. EFE

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