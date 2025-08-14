The Swiss voice in the world since 1935

Trump presionará a Putin para obtener un alto el fuego incondicional en Ucrania

Anchorage (EE.UU.), 14 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, podría presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para obtener un compromiso de alto el fuego incondicional en Ucrania como primer gesto de buena voluntad hacia la paz, según varios medios estadounidenses.

De acuerdo con esas fuentes, Trump se inclina por intentar conseguir un compromiso de alto el fuego como gran logro de la cumbre con Putin que tendrá lugar este viernes en Alaska (EE.UU.).

El diario The New York Post, que cita fuentes de la Casa Blanca, aseguró que los asesores de Trump considerarían un éxito conseguir un compromiso de alto el fuego por parte de Putin previo a conversaciones de paz en las que participe el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

De acuerdo con los participantes en la reunión que Trump mantuvo la víspera con líderes europeos y Zelenski, el mandatario sugirió que su principal prioridad en la reunión de Anchorage será obtener un alto el fuego incondicional en Ucrania.

«Este es un momento que puede definir su legado. Si Trump se mantiene firme e insiste en un alto el fuego antes de que haya conversaciones (de paz), que en las conversaciones se incluya a los socios europeos y contenga garantías seguridad puede obtener algo que le valga el Nobel de la Paz», aseguró este jueves el senador demócrata Richard Blumenthal.

Trump advirtió este miércoles a Putin de que Rusia se enfrenta a «muy serias consecuencias» si no se alcanza un alto el fuego, aunque aseguró que su principal objetivo de la esperada cumbre es escuchar al líder ruso y ver qué avances se pueden alcanzar en posteriores reuniones.

Este jueves, Putin dijo que agradece los esfuerzos «enérgicos» y «sinceros» de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania y consideró que en la cumbre de Alaska se podría discutir un acuerdo de «control de armas estratégicas» nucleares. EFE

