Trump recibe a representantes de más de 40 países en primera reunión de su Junta de Paz

Washington, 19 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió este jueves a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por él para resolver conflictos, empezando por el de Gaza.

«Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes», dijo Trump al abrir la cita.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, asisten a la reunión, que se celebra en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre de Donald Trump.

Otros participantes incluyen también al mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam, así como representantes de Arabia Saudí, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Uzbekistán, Catar, Pakistán, Marruecos, Kuwait, Jordania, Bielorrusia, Bulgaria y Kosovo.

Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo «han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán».

«Algunos se están pasando de listos. No funciona. Conmigo no te puedes pasar de listo. Están jugando un poco, pero todos, todos se están sumando: la mayoría de ellos muy rápido», dijo en referencia a la reticencia de algunas países a participar en el organismo impulsado por el presidente estadounidense.

La mayoría de los miembros fundadores son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

Durante su intervención, el mandatario pidió a los representantes de varios países asistentes -cuyos conflictos asegura haber puesto fin- que se levantaran para agradecerles su trabajo, entre ellos Kosovo, Serbia, India, Pakistán, Camboya y Tailandia.

«Se están llevando bien, y cuando no se lleven bien, llámenme y lo resolveremos», dijo Trump.

Se prevé que el mandatario ofrezca más detalles sobre el compromiso de más de 5.000 millones de dólares que, según adelantó días antes, destinará la Junta para esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de la devastada Gaza.

Trump llegó al evento acompañado por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y su jefa de Gabinete, Susie Wiles, así como por los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente.

«Creo que deberíamos sonreír», dijo Trump en tono de broma mientras posaban para una foto de familia.

Se espera que en el evento también tomen la palabra Rubio y Vance.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no estará presente en la capital estadounidense, y en representación de su país y en su lugar viajó el ministro de Exteriores, Gideon Saar.

México, Rumanía, Italia y República Checa participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

Este lunes, Trump dijo que la Junta de Paz trabajará con las Naciones Unidas «en algunos casos», y reiteró que la entidad irá «más allá de Gaza», enfocándose en «la paz en todo el mundo».

El presidente estadounidense ha resaltado el «potencial ilimitado» de la organización, creada inicialmente para supervisar el plan de paz para Gaza tras el fin del conflicto entre Israel y Hamás, y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales. EFE

