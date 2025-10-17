Trump recibe a Zelenski tras reanudar el diálogo con Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, intentará este viernes convencer a Donald Trump en la Casa Blanca de proporcionarle misiles de largo alcance Tomahawk, justo después de que el presidente estadounidense reanudara el diálogo con el ruso Vladimir Putin.

Zelenski realiza su tercer viaje a Washington desde que Trump regresó a la presidencia en enero, luego de una desastrosa discusión televisada un mes después y una reconciliación en agosto.

El republicano no termina de definir su postura sobre la guerra rusoucraniana.

El último giro se produjo en vísperas de la visita de Zelenski. Después de una llamada con Putin, Trump anunció que se reunirá con él en Budapest, en un nuevo intento por poner fin al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Zelenski confiaba que su viaje sirviera para aumentar la presión sobre Putin, especialmente mediante la adquisición de misiles de crucero Tomahawk producidos en Estados Unidos, capaces de alcanzar objetivos en el interior de Rusia.

El dirigente ucraniano anunció el viernes que se había reunido con fabricantes de Tomahawk y de los sistemas de misiles tierra-aire Patriot. Hablamos «de posibles vías de cooperación para reforzar la defensa antiaérea de Ucrania y sus capacidades de largo alcance», dijo.

Pero Trump, que en su día afirmó que podría poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas, parece decidido a buscar un nuevo avance diplomático tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza que negoció la semana pasada.

El magnate dijo el jueves que mantuvo una conversación «muy productiva» con Putin y que se reunirán en la capital húngara en las próximas dos semanas. Añadió que espera mantener reuniones «separadas pero iguales» con los mandatarios ruso y ucraniano, pero no dio detalles.

Zelenski dijo al llegar el jueves a Washington que esperaba que el éxito de Trump con el acuerdo entre Israel y el movimiento islamista Hamás ayudara a poner fin a la guerra en su país.

Insistió en que la amenaza de los Tomahawk había obligado a Moscú a negociar.

«Ya podemos ver que Moscú se apresura a reanudar el diálogo tan pronto como se entera de los misiles Tomahawk», dijo.

– «No le gustó» –

Sin embargo, Trump puso en duda que Ucrania llegue a obtener esos codiciados proyectiles, que tienen un alcance de 1.600 kilómetros. Advirtió a los periodistas que Estados Unidos tampoco puede «agotar» sus propias reservas de esos misiles.

El presidente estadounidense dijo que a Putin «no le gustó» cuando durante su conversación telefónica le planteó la posibilidad de entregar los Tomahawk a Ucrania.

El Kremlin dijo el jueves que estaba haciendo preparativos inmediatos para una cumbre en Budapest, tras lo que calificó de llamada «extremadamente franca y de confianza» entre ambos líderes.

Putin le dijo a Trump que dar Tomahawk a Ucrania perjudicaría «las perspectivas de una resolución pacífica» del conflicto, dijo a la prensa el principal asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov.

Las relaciones de Trump con Putin, un líder por el que ha expresado su admiración a lo largo de los años, y Zelenski han fluctuado desde que regresó a la Casa Blanca.

Tras un acercamiento inicial, Trump ha mostrado una frustración cada vez mayor con Putin, sobre todo desde que salió de la reunión con el presidente ruso en Alaska sin que se vislumbrara el fin de la guerra.

Zelenski, por su parte, ha seguido el camino contrario, recuperando el apoyo de Trump tras un desastroso encuentro en el Despacho Oval, en el que el presidente estadounidense y el vicepresidente JD Vance lo reprendieron ante las cámaras.

El ucraniano regresó en agosto, vestido con traje tras haber sido objeto de burlas en la primera reunión, y acompañado por una serie de líderes occidentales en señal de solidaridad.

