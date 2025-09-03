The Swiss voice in the world since 1935

Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 3 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en la Casa Blanca con un sobrevuelo de cazas en honor a un piloto de combate polaco fallecido, un tipo de honores sin precedentes en Washington, donde el espacio aéreo está estrictamente limitado.

«Aviones F-16 y F-35 sobrevuelan la Casa Blanca para rendir homenaje al piloto de combate polaco caído», escribió en un mensaje en X la asistente especial del presidente, Margo Martin.

«El espectacular sobrevuelo honrará la memoria de un valiente piloto de combate polaco cuya vida fue trágicamente arrebatada demasiado pronto y simbolizará la relación especial entre nuestros dos países», explicó el equipo de prensa de la Casa Blanca a Fox News.

Estos ejercicios de sobrevuelo no se suelen llevar a cabo en la mansión presidencial cuando Trump recibe a algún mandatario internacional y son especialmente delicados en un espacio aéreo muy limitado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El encuentro en Washington es la primera visita al extranjero como jefe de Estado del nuevo presidente de Polonia, el conservador Karol Nawrocki, y se espera que se aborden temas de seguridad, con énfasis en la presencia militar de EE.UU. en territorio polaco.

Trump y Nawrocki ya han demostrado tener afinidad anteriormente, de hecho, han mantenido ya varios contactos incluso antes de que el segundo ganase las elecciones presidenciales en junio. EFE

ecs/jmr/ad

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR