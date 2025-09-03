Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Washington, 3 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en la Casa Blanca con un sobrevuelo de cazas en honor a un piloto de combate polaco fallecido, un tipo de honores sin precedentes en Washington, donde el espacio aéreo está estrictamente limitado.

«Aviones F-16 y F-35 sobrevuelan la Casa Blanca para rendir homenaje al piloto de combate polaco caído», escribió en un mensaje en X la asistente especial del presidente, Margo Martin.

«El espectacular sobrevuelo honrará la memoria de un valiente piloto de combate polaco cuya vida fue trágicamente arrebatada demasiado pronto y simbolizará la relación especial entre nuestros dos países», explicó el equipo de prensa de la Casa Blanca a Fox News.

Estos ejercicios de sobrevuelo no se suelen llevar a cabo en la mansión presidencial cuando Trump recibe a algún mandatario internacional y son especialmente delicados en un espacio aéreo muy limitado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El encuentro en Washington es la primera visita al extranjero como jefe de Estado del nuevo presidente de Polonia, el conservador Karol Nawrocki, y se espera que se aborden temas de seguridad, con énfasis en la presencia militar de EE.UU. en territorio polaco.

Trump y Nawrocki ya han demostrado tener afinidad anteriormente, de hecho, han mantenido ya varios contactos incluso antes de que el segundo ganase las elecciones presidenciales en junio. EFE

