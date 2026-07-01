Trump registró su marca de productos de hogar en Venezuela, según declaración patrimonial

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Washington, 1 jul (EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene registrada su marca «TRUMP HOME» en Venezuela, según su más reciente declaración patrimonial divulgada por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE).

El documento detalla que la marca está inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) venezolano en varias clases de productos relacionados con artículos para el hogar, incluyendo utensilios de cocina, vajilla, textiles y objetos domésticos.

La declaración identifica múltiples registros consecutivos bajo la denominación «TRUMP HOME», todos con estatus de «registrados» en Venezuela.

El documento no indica que la marca esté actualmente en uso comercial en el país ni reporta ingresos asociados a su explotación en territorio venezolano.

Las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios en Estados Unidos incluyen activos de propiedad intelectual como marcas registradas en distintos países, independientemente de que exista o no actividad comercial activa.

Esta es la primera vez que el mandatario incluye en una declaración patrimonial la presencia de su marca en Venezuela, coincidiendo con la reanudación de las relaciones entre ambas naciones desde la captura de Nicolás maduro el pasado 3 de enero.

La nueva declaración patrimonial de Trump, difundida el 29 de junio, muestra un fuerte peso de las criptomonedas en su cartera de ingresos.

Según el documento, el presidente obtuvo más de 1.400 millones de dólares vinculados a proyectos digitales, principalmente a través de su empresa familiar World Liberty Financial y de la venta de activos y licencias asociadas a criptomonedas y «memecoins».

El informe, de 927 páginas, también refleja ingresos por licencias de marca, inversiones bursátiles y negocios inmobiliarios, en un portafolio que supera los 2.000 millones de dólares en ingresos totales. EFE

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