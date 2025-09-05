Trump renegociará desde octubre el pacto de libre comercio con México y Canadá, según WSJ

Nueva York, 5 sep (EFE).- El Gobierno de Donald Trump va a comenzar a renegociar a partir del mes de octubre el Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), su acuerdo comercial más ambicioso de todos los firmados y que ha quedado en gran medida en entredicho por las medidas arancelarias unilaterales impuestas por Trump a sus socios.

El diario Wall Street Journal asegura que la negociación ha sido encomendada a la oficina de Jamieson Greer, Representante de Comercio de EEUU, que debe abrir consultas públicas -con empresas y sindicatos, entre otros- antes del 4 de octubre según las disposiciones del T-MEC.

El rotativo vaticina un largo proceso de renegociación de varios meses, que incluirá una audiencia pública en el Congreso en enero de 2026 y una reunión de los tres países para revisar los términos del eventual nuevo acuerdo el 1 de julio de ese mismo año.

El T-MEC, que reemplazó a otro acuerdo trilateral vigente desde 1992, fue firmado durante el primer mandato de Trump en 2020. Pero en su segundo mandato, el mandatario lo ha atacado sin piedad por resultar supuestamente lesivo para EEUU, y de hecho ha desvirtuado su espíritu con aranceles unilaterales contra Canadá y México, a los que acusa de laxitud en sus fronteras ante el narcotráfico que llega a Estados Unidos.

En marzo, poco después de asumir el Gobierno, la Administración de Trump empezó a aplicar aranceles del 25 % a las importaciones de productos no incluidos en el T-MEC.

Ese mismo mes, Trump también castigó con aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio, vitales para la industria automovilística, el mejor ejemplo de integración en la cadena de producción entre los tres países.

El presidente Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, hablaron por teléfono el lunes y este último dijo que había apreciado «progresos» en las conversaciones, mientras que el comercio bilateral también fue un importante tema de la agenda bilateral entre el secretario de Estado Marco Rubio y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

El diario sostiene que un acuerdo global sobre el combate antidrogas será un prerrequisito para cualquier acuerdo más ambicioso que involucre a los dos países, incluido el referente al comercio. EFE

fjo/jcr/rod