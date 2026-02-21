Trump retira respaldo a congresista republicano por no apoyar su política arancelaria

Los Ángeles (EE.UU.), 21 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, retiró este sábado su apoyo a un congresista republicano para las elecciones de medio término, después que el legislador votara a favor de una resolución en contra de su agenda arancelaria, que sufrió un duro golpe cuando el Supremo falló en contra de la política de gravámenes.

El congresista por Colorado Jeff Hurd se convierte en una de las primeras víctimas del enojo del mandatario estadounidense, después que este viernes la Corte Suprema fallara en contra de parte de las tarifas impuestas por el mandatario.

En un mensaje en su red social de Truth Social el presidente dijo que “ante la falta de apoyo, en particular a los aranceles increíblemente exitosos RETIRÉ mi apoyo” al congresista republicano Jeff Hurd, que representa el Tercer Distrito de Colorado.

Hurd formó parte de un grupo de seis republicanos de la Cámara de Representantes que se unieron a los demócratas hace unas semanas para aprobar una resolución que derogaba los aranceles impuestos por Trump a Canadá.

El congresista republicano de 46 años, elegido en 2024 para su primer término, defendió su voto enfatizando la autoridad principal del Congreso para regular el comercio exterior y que los aranceles perjudicaban a las personas y empresas de Colorado.

“Retirar un respaldo es una decisión difícil para mí. Solo lo he hecho una vez… Sin embargo, estas son las decisiones que debemos tomar para ¡Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande!” argumentó Trump.

En su mensaje también ha dicho que apoyará a Hope Scheppelman, una veterana de la Marina de EE.UU. y enfermera que ha retado a Hurd en las primarias republicanas.

El mandatario elevó este sábado a un 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó este viernes. El gravamen será efectivo «de inmediato». EFE

