Trump se dice listo a financiar asistencia alimentaria en EEUU, amenazada por parálisis presupuestaria

El presidente Donald Trump se dijo el viernes dispuesto a financiar el principal programa de asistencia alimentaria de Estados Unidos, un día antes de que unos 42 millones de personas pudieran perder su asistencia mensual debido a la parálisis prespuestaria del gobierno.

Al entrar en su segundo mes, el cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos, el «shutdown», se ha transformado en una implosión en cámara lenta de los servicios públicos y en una creciente convulsión económica.

Después de que un juez federal, en respuesta a una petición de grupos de consumidores, ordenara el viernes al gobierno utilizar fondos de emergencia para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Trump dijo que estaba abierto a esa solución.

«No quiero que los estadounidenses pasen hambre (…) Si el tribunal nos da las directrices legales apropiadas, será MI HONOR proporcionar la financiación», escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

La secretaria de Agricultura de Trump, Brooke Rollins, había declarado que el programa SNAP se quedaría sin fondos después de un mes de «shutdown».

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acusó a la oposición demócrata de «continuar con sus juegos politiqueros en Washington».

«Van a tener gente real, verdaderas familias -van a tener niños- que padecerán hambre a partir de este fin de semana», dijo.

– «Horrorizada» –

«Me horroriza la forma en que nuestro país trata a las familias y a los niños», declaró a la AFP Kerry Chausmer, una residente de las afueras de Washington que ayuda a dos familias a pagar sus compras de alimentos ante la falta de asistencia gubernamental.

El sábado también se publicarán los nuevos costos del seguro médico para los más de 24 millones de personas cubiertas por el programa federal Obamacare.

Debido a que los subsidios públicos para este programa expirarán a finales de año, es probable que sus costos se disparen, destacó el centro de estudios KFF.

Una persona que pagaba un costo promedio de 888 dólares en 2025 tendría que pagar 1.906 el año próximo, según KFF.

El tema de estos subsidios es el núcleo del enfrentamiento en el Congreso entre republicanos y demócratas, que no logran ponerse de acuerdo para la aprobación de un nuevo presupuesto.

El partido de Trump propone extender el presupuesto actual, manteniendo los mismos niveles de gasto, mientras que la oposición demócrata exige una extensión de los subsidios para el Obamacare.

En el Senado, aunque los republicanos tienen la mayoría, se necesitan varios votos demócratas para aprobar un presupuesto.

– Turbulencias –

La mayoría de las encuestas hasta el momento indican que los estadounidenses culpan principalmente al partido del presidente por este cierre del gobierno.

Un sondeo de opinión realizado por ABC y el Washington Post y publicado el jueves indica que el 45% de los consultados culpa principalmente a Trump y a los legisladores republicanos por el estancamiento, en comparación con el 33% que responsabiliza a los congresistas demócratas.

Mientras tanto, si bien los salarios militares se pagaron en octubre a pesar del cierre del gobierno debido a una decisión de Trump, no está claro si será posible hacer lo mismo en noviembre.

Los más de 1,3 millones de estadounidenses que sirven en las fuerzas armadas podrían sumarse entonces a los 1,4 millones de empleados federales cuyos salarios ya llevan un mes congelados.

Las suspensiones del tráfico aéreo prosiguieron este viernes debido a la escasez de controladores, algunos de los cuales optan por ausentarse por enfermedad en lugar de trabajar sin cobrar.

El aeropuerto neoyorquino JFK, uno de los más transitados del país, tuvo que suspender todas las salidas y llegadas durante una hora y media el viernes.

Tanto demócratas como republicanos esperan que la solución a la crisis provenga de la intervención de Trump, quien hasta ahora se ha mantenido al margen de los debates.

El viernes, el presidente reiteró su promesa de negociar con los demócratas, pero solo después de que se levante el cierre del gobierno.

«Nos veremos muy pronto, pero tienen que reabrir el país», dijo el magnate al llegar a Florida, donde pasará el fin de semana en su lujoso complejo de Mar-a-Lago.

«Es por su culpa, todo esto es por su culpa», agregó.

