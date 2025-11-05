Trump vuelve a nominar al piloto y empresario vinculado con Musk para dirigir la NASA

(Actualiza con reacciones)

Washington, 4 nov (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes la nominación de Jared Isaacman, empresario y piloto ligado a SpaceX, como nuevo Administrador de la NASA, solo cinco meses después de retirar su nominación tras sus diferencias con el magnate Elon Musk.

Trump destacó la experiencia de Isaacman como empresario, filántropo, piloto y astronauta, subrayando su pasión por la exploración espacial y su capacidad para impulsar la economía del sector, de acuerdo con su mensaje publicado en la red Truth Social.

Isaacman, millonario fundador de la plataforma de pagos Shift4, estuvo pendiente de la confirmación tras ser nominado por Trump al inicio de su mandato, pero el mandatario retiró su nombre tras la rotura de relaciones con Musk, amigo y socio de Isaacman.

Ese vacío en la agencia espacial lo ocupó temporalmente el secretario de Transporte, Sean Duffy, algo que agrió todavía más la relación de Trump con Musk, que recientemente parece haberse reconducido.

Musk reaccionó este martes a la «renominación» de Isaacman con varios emoticones de alegría por la decisión de Trump.

La nominación de Isaacman se produce tras su participación como comandante en la misión Inspiration4 de SpaceX, el primer vuelo orbital completamente civil, y marca un paso relevante en la estrategia de Trump para integrar el sector privado en la exploración espacial estadounidense.

En su mensaje, el mandatario elogió la labor del actual administrador interino, Sean Duffy, y señaló que Isaacman es la persona idónea para liderar la agencia hacia «una nueva era» de descubrimientos y avances tecnológicos.

La nominación de Isaacman deberá ser confirmada por el Senado antes de que pueda asumir oficialmente el cargo de Administrador de la NASA. Mientras tanto, Sean Duffy continuará como administrador interino, supervisando las operaciones de la agencia. EFE

